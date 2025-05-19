過路捱紅Van撞飛 退休髮型師傷重死

收掣不及猛撼 78歲司機涉危駕就擒 牛頭角昨晨發生奪命車禍，七旬退休髮型師橫過馬路時，慘遭一輛駛至紅色公共小巴撞及，當場頭部重創倒地昏迷，送院時已奄奄一息，經搶救後證實傷重死亡，現場留下大攤血漬。執法部門經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕年近八旬小巴老司機。另外，昨午旺角也發生4車相撞串燒意外，兩名中年的士男女乘客同告受傷送院。

昨日早上9時許，一輛由觀塘開往旺角的紅色公共小巴，沿牛頭角道西行駛至297號玉蓮臺對開，一名姓林（75歲）老翁突然從左邊行人路步出馬路，小巴懷疑收掣不及左邊車頭猛撼林翁，致其被撞至飛彈倒地，頭部嚴重受傷，鮮血直流及不省人事。救護員接報趕至，經檢查發現林翁已無呼吸無脈搏，隨即把他急送聯合醫院搶救，可惜於早上9時48分證實死亡。

鄰居料事主晨運歸途出事 警員圍封現場，肇事小巴左邊車頭凹陷，地上遺下大攤血漬，肇事位置並非行人過路處。經初步調查後，該名姓楊（78歲）小巴司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。據了解，林翁居於玉蓮臺，獨居上址超過10年，退休前從事理髮工作。他一直單身，胞弟不時探訪他。鄰居指林翁平易近人，出入亦有打招呼，他每日都會落街晨運，相信他晨運後回家，在橫過馬路期間遭遇橫禍。

旺角4車串燒 的士2客傷 此外，昨午1時許，3輛私家車及一輛載客的士，沿旺角界限街往九龍城方向駛至旺角大球場對開時，帶頭的兩輛私家車和的士，因應交通情況各自減速收慢；豈料，最後一輛私家車懷疑收掣不及，撞向前面私家車車尾，再把其推前釀成4車頭尾碰撞事故。

意外中，3名私家車司機及的哥（57至76歲）均告無恙，惟的士上兩名分別姓黃（55歲）和姓許（54歲）男女乘客，報稱胸口、頭、肩、腰及頸部受傷，由救護車送往廣華醫院治療。涉事車輛分別頭尾損毀，接受調查後由司機駛走，案件列作「交通意外有人受傷」處理。