VR探索虎豹別墅 走進萬金油花園

【本報訊】虎豹別墅又有新搞作！香港恒生大學、發展局古物古蹟辦事處和香港珠海學院合辦「虛擬實境：萬金油花園『十王殿』展覽」，成為虎豹別墅導賞活動的其中一個環節，由昨日起供市民參觀。參加導賞活動的市民可利用虛擬實境（VR）裝置，探索昔日的萬金油花園「十王殿」。

「十王殿」浮雕細節活現 展覽利用虛擬實境元宇宙平台項目，聚焦重現昔日的萬金油花園「十王殿」。參加者戴上虛擬實境裝置後，可探索「十王殿」浮雕的細節，並利用互動介面，認識相關歷史文化背景。除虛擬實境外，展覽亦設有介紹「十王殿」的展板和項目短片。

項目負責人、恒生大學虛擬實境中心主任黃彥璋表示，市民可以透過虛擬實境觀賞萬金油花園「十王殿」的歷史面貌，以及描述的傳統故事，從而欣賞、了解和探究所蘊藏的文化，體現數位化傳承。

虎豹別墅位於香港大坑道15A號，為華僑商人胡文虎大宅，獲評為一級歷史建築。市民如欲參觀虎豹別墅導賞活動及「虛擬實境：萬金油花園『十王殿』展覽」，可在古物古蹟辦事處網頁預約。