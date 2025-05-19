油麻地榕樹頭節 25隊木頭車競速

【本報訊】本港的地道文化遊愈來愈受市民及旅客歡迎，油麻地榕樹頭節昨日舉行，活動包括文化表演、油麻地區歷史地標導賞、青年文創市集等，更有果欄木頭車競賽。其中木頭車競賽是焦點活動，今年有25支隊伍裝扮成不同角色參賽，推着果欄專用的木頭車，載着多箱生果鬥快衝向終點。油麻地街坊會理事長張家豪表示，油麻地是香港的歷史縮影，街頭巷尾盛載幾代人的記憶和情懷，希望今屆榕樹頭節讓年輕一代認識昔日風華，推動文化旅遊與社區民族共融。

觀音香蕉小丑也參賽 木頭車競賽一向是榕樹頭節的焦點活動，今年有25支隊伍裝扮成不同角色參賽，有市民扮演觀音、香蕉及小丑等參賽，推着木頭車運送水果，展現果欄傳統運輸方式。議員鄭泳舜稱，每年出席油麻地榕樹頭節都會感到非常高興，他以剛過去的五一假期為例，不少遊客來港「深度遊」，而距離油麻地榕樹頭公園只有一街之隔的油麻地警署，已成為著名景點。

油麻地街坊會副理事長歐天賜表示，活動主要想吸引多點年輕人，所以有新設了無人機足球比賽，吸引他們來到油麻地並認識油麻地歷史。油麻地街坊會理事長張家豪則稱，油麻地是香港的歷史縮影，街頭巷尾盛載幾代人的記憶和情懷，今屆活動透過6大精彩環節，呈現油麻地獨有的文化底蘊與展現社區活力，讓年輕一代認識昔日風華。