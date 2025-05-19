打造東維港灣區 擬海岸陸三合一發展

【本報訊】市建局展開「土瓜灣海濱研究」，以「海—岸—陸」三合一的新規劃概念，將土瓜灣內陸、海濱空間以及對開的水體，一併作規劃研究，冀構建成為一個配套完善的「東維港灣區」。行政總監韋志成昨日在網誌表示，團隊已開始與不同政府部門和持份者初步接觸，介紹有關規劃概念和收集不同意見，預計在今年下半年向市建局提交初期研究報告，以及可行性研究建議。

韋志成稱，「土瓜灣海濱研究」於3月展開，範圍涉及近800公頃，涵蓋土瓜灣海濱長廊和沿岸一帶，以及毗連對開的水體；內陸面積上至北面的九龍城「龍城」區、東至啟德發展區，西至何文田山及高山劇場綠化帶。

他續指，研究涉及3大方向，包括善用現有水體和海濱空間、創造空間建設多元化的濱水區，以及加強內陸與海濱空間的連接，進行可行性研究，希望充分發揮和融合維港水體、灣岸海濱及內陸建設的發展潛力。

韋志成提到，在啟德體育園及馬頭角道對開的水體屬於內港位置，水流相對平靜，初步建議可利用這水體空間進行例如划艇、獨木舟等相對靜態的水上活動。

現時土瓜灣對開部分水體劃為避風塘，供躉船停泊，並設有兩條防波堤，研究初步探討將部分沒有工程作業的躉船改裝，提供餐飲服務、用作舉辦戶外音樂會，但需要符合現時相關的法規要求、牌照申請等，因此需要進行詳細研究以及一系列技術影響評估，亦要與政府部門、躉船作業者等持份者商討。

市建局冀加強連接 帶動人流 當局在土瓜灣和「龍城區」開展了多個市區更新項目，韋指研究將集中探討藉着市區更新項目，改善舊區已建設環境和道路網絡的裨益，加強土瓜灣內陸地區與海濱空間的連接性和暢達性，將人流和活力帶到海灣。