澳門消息：酒店淪虛擬撥號據點 電騙黨呃38人共140萬

【本報綜合報道】一名受僱詐騙集團的馬來西亞女子，將虛擬撥號設備（GSM Over IP，GOIP）帶往澳門，在當地中區一間酒店架設據點，供集團成員將海外撥出的電話偽裝成澳門號碼行騙。澳門執法部門表示，近日接獲38宗有關騙案，涉款總額達140萬澳門元，經調查後於上周五（16日）傍晚拘捕涉案女子，並檢獲8部GOIP設備。

檢GOIP設備 拘馬國女 被捕女子姓TAN，31歲，馬來西亞籍，報稱網約車司機。她被控相當巨額詐騙、以使用電腦裝置以模擬流動電信服務站，以及犯罪集團罪，移交澳門檢察院跟進。澳門執法部門調查近日多宗案件後發現，涉案詐騙集團涉及本月12日至16日期間接報的38宗騙案，涉及金額介乎3,000至17萬澳門元，總數高達140萬澳門元。

澳門執法部門相信案中詐騙集團在上周日（11日）起作案，而翻查紀錄，涉案女子曾於本月9日入境澳門，懷疑她當時攜帶GOIP設備入境澳門，並到中區一間酒店房間安裝設備，協助集團進行「支付平台保費續保」騙局。當局將繼續追查在逃人士及涉案騙款下落。