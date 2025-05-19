青少年造型設計賽 鼓勵向毒品說不

【本報訊】去年被呈報吸毒的21歲以下青少年人數上升8%，當中226人吸食太空油毒品。有機構舉辦青少年造型設計比賽，鼓勵年輕人通過化妝設計、髮型和時裝等方式，表達對禁毒的支持。有行政會議成員表示，年輕人在誘毒方面會尋求不同方法麻醉自己，得到短暫的快樂，指社會應努力令年輕人明白代價是他們負擔不起。

吸毒代價負擔不起 對於政府應否加強立法以及提高刑罰來打擊毒品，行政會議成員高永文表示，政府已經不斷檢討毒品相關的刑罰法例，最近就將太空油列入毒品之一，因為不歸類為毒品或第一類毒藥的話，就算販賣的話，刑責也不是很重，相反列入毒品的刑罰可以很重。

青少年造型設計比賽昨日進行決賽，從全港中學及大專院校的參賽隊伍中選出20強，公開組冠軍最後由21歲、就讀理工大學的陳希雯獲得，其靈感來自韓劇《黑暗榮耀》劇中一個吸毒的角色；中學組冠軍則來自葵涌職業訓練局青年學院的18歲學生李芷晴，其作品《毒魅》以巨型毒蛇及紅色針筒為主題。