拖欠MPF供款個案 料連升4年

【本報訊】近日不時傳出企業拖欠強積金供款，引起社會關注。積金局行政總監鄭恩賜估計，今年拖欠強積金（MPF）供款個案可能連續第4年上升，去年就有近40萬張繳款通知書，平均年增約7至8%。積金局會檢討「懶人基金」（預設投資策略組合），並正跟政府商討將拖欠要付的附加費分兩級制。

檢討「懶人基金」組合 鄭恩賜在電視節目中表示，現時強積金行政費一般是1.35%，隨僱員有望明年調動僱主供款部分的投資，亦即「全自由行」，以及積金易平台全面運行，行政費有望再減，亦會檢討「懶人基金」。

強積金有1.3萬億元，已經有約1,400億元、即超過一成金錢是懶人基金的錢。鄭恩賜指哪些組合可調節，以及會否過早減低風險亦會檢討，「現時人類壽命愈來愈長，50歲便開始調節風險，會不會60歲才開始？」他預計未來一、兩年完成檢討，又預告強積金的「全自由行」諮詢結果下月公布。

鄭恩賜又提到，過去3年因僱主拖欠供款，而要發出的繳款通知書持續上升，由2022年約34萬張，增至2024年的39萬張，平均每年增加約7%至8%。

研拖欠附加費分兩級制 鄭估計今年跟往年相若，甚至多一點，會跟政府磋商修例，新例要求僱主拖欠愈久，要付的附加費愈高，而非現時劃一是拖欠款項的5%，強調所有僱主都必須準時供強積金。

談及拖欠個案，鄭稱若有人繼續拖欠，最快一個月後會調查，再民事申索，每年約有千多宗，承認近年有單位數的升幅，最終有最多300宗仍是追不到。他支持有意見提出，將政府的破欠基金由現時涵蓋欠薪等，擴展至強積金，指每年追不到的欠款約1,000多萬元，數字上不大，而一年的供款是800至900億元，目前暫無渠道補回這筆損失。