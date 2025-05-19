港府：密切監察資金流向 確保金融穩定為上

月初港匯偏強 金管局注1290億入市場 本港股票市場反覆，財金官員表示本月初港元匯率持續偏強，貼近7.75港元兌一美元，並4度觸發「強方兌換保證」，金融管理局合共向市場注入約1,290億元，又指資金流入令流動性充裕，但資金流向和利率走勢受多個內外因素影響而存在變數，政府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。

財金官員昨日在網誌中指出，雖然因為關稅戰的影響，港股上月初曾經一度受壓，其後反覆向上，新股市場亦非常暢旺，港交所明日將會迎來一家備受矚目的內地新能源龍頭企業新股上市，是今年以來全球最大型的新股集資活動，亦會令本港今年的新股集資額累計至超過600億元，較去年同期多逾6倍，融資規模暫居全球首位。

市場憂美債引發長期利率上行 該官員指國際資金流向方面，一方面揭示投資者對未來發展趨勢的判斷和布局，另一方面亦是市場情緒的溫度計，反映市場對政經局勢的評估；市場現時除了擔心美國的單邊主義政策衝擊全球經濟，影響未來增長前景，亦憂慮華府債務所引發的長期利率上行風險。

在全球經濟前景面臨多重不確定性之際，該官員指在中央的堅強領導下，「穩經濟、穩預期」的措施成效逐漸顯現，指國家堅持開放共贏的發展方向，秉持「不惹事也不怕事」的原則應對關稅戰，贏得國際廣泛認同和支持，又強調在複雜多變的外圍環境下，只要堅定目標，保持開放及包容，持續發揮自身獨特優勢，繼續全力做好自己的事，必定可以在變局中實現高質量的發展。

該官員續稱，現時資金正逐漸向引領創新的龍頭創科企業，以及具戰略價值的未來產業匯聚，政府正不斷加強「金融+創科」的雙引擎聯動發展，大力培育具潛力的創科企業，並推動金融市場的更全面發展。

港投公司目前已投資超過100個項目，並成功透過每一元的投資拉動4元的市場長期資本跟投，以匯聚更多國際耐心資本，該官員指港投公司將在本周四（22日）舉辦首屆「國際耐心資本論壇」，雲集數百位來自全球南方及不同地區的耐心資本代表，以及初創公司及投資機構，開展合作機遇。