醫健：藥到病除：血小板增多症

血小板在我們身體內有一項非常重要的任務，當身體受到傷害及流血時，血小板會聚集在受傷的位置止血。身體內的正常血小板數量是150-450x109/L。如因為某些原因而導致血小板製造數量過多及令到血小板數量超過450x109/L時，會被視為患上血小板增多症。

導致血小板增多症的原因可分為原發性和繼發性。原發性血小板增多症的原因是因為患者有骨髓病變及有腫瘤，而令到血小板大量增加。至於繼發性的血小板增多症，一般都是暫時性的，例如是發炎、出血、藥物、或是受到腫瘤的刺激。患上血小板增多症，常見的症狀包括有頭痛、頭暈、感到虛弱及四肢無力。嚴重的可令到患者出現併發症，包括是中風、肺部及深層靜脈出現血栓。

藥物治療方面，如患者患有繼發性血小板增多症及沒有嚴重的症狀，一般也不需要任何治療。原發性血小板增多症的患者會服用低劑量40-100mg的阿士匹靈（Aspirin），此藥抑制血小板聚集及減少血栓出現的情況。

一些癌症藥物例如是羥基脲 （Hydroxyurea）也可透過抑制DNA及殺死癌細胞及減少製造血小板的數量。初期治療的劑量是500-1000mg。但此藥會令患者身體內的葉酸缺少，所以患者會同時服食葉酸補充劑以預防出現貧血的情況。此外，Anagrelide也是另一類抑制血小板聚集的癌症藥物。初期使用的劑量是每天口服二至4次0.5mg的藥丸。如患者患有心臟有關的疾病或是孕婦，應在使用此藥前諮詢醫生或藥劑師意見。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心