引入234名海外醫生 英國佔逾半

【本報訊】社會醫療需求日增，醫院管理局推出不同措施紓緩人手壓力，其中就包括引入非本地培訓醫生。醫管局日前公布，截至今年4月30日，當局共有301名非本地培訓醫生，其中包括234名於局內工作的醫生及67名交流醫生。在醫管局工作的醫生的醫學資格，有55%來自英國、13%來自澳洲、14%來自中國，亦有18%來自愛爾蘭、馬來西亞、美國等地。至於參與交流的67名醫生中，有50人來自大灣區及上海、有17人來自馬來西亞、菲律賓及英國等，其專科資格涵蓋逾10個專科，包括麻醉科、眼科、放射科及外科等。