中大醫科300人爭第二學位 僅25生有得留低

診治應用人工智能 強調不會取代醫生 為培訓及匯聚醫療專業人才，政府近年多次增加醫學生培訓學額，相關學額於2025/26學年將增至650個。中文大學醫學院指，今年醫學院會錄取325名學生，包括4年制醫科「第二學位」課程的25個學額，該課程由6年縮減至4年。「第二學位」課程目前已經完成第一階段面試，有300多名學生報名投考。而醫學院在應用人工智能（AI）上以人為本，強調整個診治過程仍由醫生主導，AI可作診治夥伴，但不會取代醫生。

教學科研大樓料2027年落成 中文大學醫學院院長趙偉仁昨日在電台節目中表示，今年醫學院會錄取325名學生，當中有25個學額為4年制醫科「第二學位」課程。此批報讀「第二學位」課程的學生，他們的第一學位多與醫學相關，包括生物科學、化學和生物。學生當中有外國知名院校的準畢業生，包括英國帝國大學和劍橋大學。課程由6年變成4年制會有一定壓力，但相信他們有能力和有心，成為一個好醫生。趙提到教學及科研綜合大樓預計2027年建成，可容納80個科研團隊約800至1,000人，有助提升教學能力和收生能力。他指出，包括創新醫學技術、醫療器械、藥物等科學研究，需要業界和初創公司支持才能「落地」。

近年AI愈趨普及，不少行業及工作亦已應用AI。趙認為，醫生必須以人為本，需要有同理心，以及站在病人和家屬的立場看待治療，並且考慮到醫學界的接受程度、道德論理、法律等層面，整個診治過程仍由醫生主導，他強調AI可作為診治的夥伴，但不會取代醫生。

此外，近年創新科技產業崛起，趙指香港有很多機遇，醫學亦在創科上擔當非常重要的角色，科學研究亦需要業界和初創公司支持才能「落地」，包括醫療器械、創新醫學技術及藥物等，而近年政府投入很多資源在創科發展，他認為利用內地不同院校的網絡進行研究，配合大灣區的龐大人口，能夠優勢互補。