母乳庫迄收集800公升 近90嬰受惠

【本報訊】設於香港兒童醫院的「香港母乳庫」自1月初起投入服務。醫管局昨指截至上周五，已有230多人登記成為母乳捐贈者，並已收集超過800公升母乳，亦已有約90名極早產及患有危疾的初生嬰兒受惠。當中有捐贈者已累積捐贈16公升母乳。

母乳庫總監黃明沁表示，母乳庫在短短半年內獲各界正面回響，彰顯港人熱心助人、義不容辭的精神，呼籲有能力的準媽媽和新手媽媽，成為捐贈者「生力軍」，傳承愛嬰精神、傳遞愛與希望。

含營養抗體 助病嬰康復 有媽媽1月加入成為捐贈者，每日除了餵哺自己兒子，亦會額外泵奶一次作捐贈之用，累積已捐贈16公升母乳。有受惠嬰兒的母親指兒子出生後因重病，被送往兒童醫院新生兒深切治療部，她雖然知道母乳含豐富營養及抗體，亦較易消化吸收，但母乳分泌不足，後來決定讓兒子接受捐贈母乳，希望飲用母乳能幫助兒子盡快康復。

醫管局提醒，香港母乳庫已在兒童醫院B座地下大堂設置母乳捐贈服務中心，以提供相關資訊、輔導及母乳餵哺支援。

香港母乳庫經處理的捐贈母乳將供應至全港9間設有新生兒深切治療部的公立醫院，處方予極早產及患有危疾的初生嬰兒。母乳庫期望每年收集約1,000公升母乳，讓450至600名初生嬰兒受惠。