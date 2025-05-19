網上多營養流言 斷食跳餐高風險

嘆友人信口雌黃 女子增重變減磅 港人愛健康，要身體健康一定要從飲食着手。有學會昨日發表有關本港成年人的飲食習慣和營養資訊來源的調查，發現港人普遍注重飲食健康，但飲食習慣方面有待改善。當中有近40%的市民曾嘗試至少一款流行飲食法，惟市民獲取相關營養資訊的來源不一，有逾半受訪者經網絡資源了解，缺乏科學性和專業性，可能會被不正確的飲食建議所誤導，增加健康風險。學會建議，市民應均衡飲食以攝取全面均衡的營養；同時要核實網上營養資訊。

香港營養學會與香港理工大學和香港都會大學，於今年3至5月進行了一項網上問卷調查，訪問了916人。相關調查結果顯示，近40%的市民曾嘗試至少一款流行飲食法，其中51%的受訪者選擇了間歇性斷食，43%選擇了低碳飲食法。而執行飲食法的原因，有76%受訪者表示是為了「體重管理」，56%人表示為了「改善健康」。

40%人曾試流行飲食法 調查又發現，只有36%的受訪者每日進食一至兩次水果，當中72%的人每次進食一至兩份水果，均少於世界衞生組織及香港衞生防護中心建議的分量。進食蔬菜的習慣方面，少於5%的受訪者每日進食3次或以上，僅有14%的受訪者，每次進食兩份以上的蔬菜。

不過，在獲取跟飲食健康相關的資訊時，受訪者所作出的回應則五花八門。有55%受訪者指經由社交媒體獲得相關資料；有42%人稱是經朋友或家人；32%人是藉由電視了解，只有27%人是經由營養學家或營養師得知健康資訊。

學會亦分享了一名希望增重人士的個案，Kelly的體重原本只有99磅，因她想增重而聽從了一位朋友的建議，完全戒掉了澱粉和糖，結果卻在兩個月內減掉10磅，突如其來的體重減輕讓她感到震驚和沮喪。後來她在諮詢營養師建議後，發現自己實際上是嚴重肌肉流失，而不是增重，經過近24個月的治療、定期約見營養師和做運動，她的體重才慢慢回升，並恢復了自信。

學會建議，若要健康飲食，市民應均衡飲食以攝取全面均衡的營養，例如查閱衞生署有關健康飲食的指引和資訊，不建議「間歇性斷食」或「跳餐」；亦建議市民需選擇可靠且具科學根據的營養資訊媒體，例如衞生署、醫管局或香港營養學會的資訊，並促請政府應考慮加強營養教育；若市民希望通過飲食或健康生活方式改善長期疾病或體重，應諮詢具專業資格的醫護人員或專家。