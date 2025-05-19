全港走塑一周年 日丟垃圾降千公噸

【本報訊】本港實施「走塑」一周年，當局認為政策扭轉廢物上升趨勢，由2021年每日丟棄1.15萬公噸垃圾，下降至現今的1.05萬公噸。當局又指去年環保署巡查了逾4.8萬間餐廳、零售店及酒店，其中發現有144個書面投訴，只有少數個案須發出定額罰款通知書。

環境保護署助理署長（廢物管理）黃智華昨在電台節目中表示，本港都市固體廢物回收率由2020年28%上升至現時的33%；綠在區區去年回收4.1萬噸物品，較前一年的2.6萬噸增加了60%。他認為政策能轉廢為材，政府回收減廢的努力得到市民認同及投入支援。執法方面，他指去年環保署巡查了逾4.8萬間餐廳、零售店及酒店，其中發現有144個書面投訴，其後只有少數個案須發出定額罰款通知書。

為方便業界採購非塑膠替代品，他指環保署在2022年成立一個綠色餐具平台，至今有逾2,000種產品及200個供應商。至於何時推行第二階段，他預計年中會與不同餐廳進行有關試用如植物纖維碗、紙杯蓋的實驗，政府會視乎普及性、可負擔性、實用性，考慮推進下一階段。

設首座電動車電池回收設施 在電動車電池方面，他指電動車退役電池是可回收物，環境及生態局與一間在屯門環保園的本地回收公司合作，成立了香港首座將退役電動車電池轉廢為材的回收設施，可將退役電動車電池中，有用的鋰金屬等貴重金屬抽取出來，轉化成一個黑粉。