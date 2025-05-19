薄扶林圖書館 重置裝修工程 造價減近一成

議員倡物盡其用 辦推廣閱讀活動 政府早前建議在薄扶林南公營房屋發展計劃中重置薄扶林公共圖書館，立法會相關的事務委員會在2月討論該項目時，有議員認為圖書館裝修費用太高，直指當局要「榨乾水分」。事隔3個月，當局提出「減磅」方案，更新造價預算由原先的1.938億元，下降9.86%至1.747億元。有議員估計因近期私人工程暫停或導致價格「拉低」，又指文件未有交代實際削減的部分，擔心部分有用的設施被削減，稍後會向當局跟進。

根據當局在今年2月提交立法會民政及文化體育事務委員會的相關文件，擬議工程計劃是興建一間小型圖書館，以重置現時位於華富一邨內的薄扶林公共圖書館。當局預計約需5年時間完成包括圖書館外殼在內的基座，之後會再將圖書館外殼交由建築署進行內部裝修工程，目標約一年內完成。

外殼連基座 料5年完成 該文件指擬議工程計劃的預算費用為1.938億元，當中房委會負責的圖書館無裝修外殼建造工程佔比約45%，即約8,721萬元；建築署負責的圖書館內部裝修工程佔比約35%，即約6,783萬元；其他費用佔比約20%，即約3,876萬元。

當局在上周再向委員會提交文件，指新造價估算為1.747億元，較原先低約9.86%。當局又指擬議工程計劃的建設費用中，約有8,360萬元為房委會負責的圖書館無裝修外殼建造工程的費用；另約有5,210萬元為建築署負責的圖書館內部裝修工程的費用，兩者較原先造假預算分別下降4.14%及23.2%。

議員吳傑莊表示，據他了解，近月本港有私人工程暫停，工程界、建築界或因需求減少，導致價格下降。他認為現時造價削減幅度算是「積極」，但由於文件沒提供明細，因此「都擔心嘅，減咗啲乜嘢。」他以過去公路工程減少設施為例，「如果你減咗啲明明有用嘅（設施），數字係減咗下來，但項目質量、可用性低咗，咁我哋都未必同意㗎嘛。」他指稍後會在事務委員會、財委會等適當的場合再向當局跟進。

議員陸頌雄曾在委員會上指圖書館裝修費太貴、「要榨乾水分」。對於政府提出的新造價預算，他認為反映政府部門有在效益上做功課，「是一個很明顯的進步」。他建議政府進一步思考如何「物盡其用」，例如現時年輕人閱讀文化減弱，圖書館有使命鼓勵閱讀文化。

事實上，該圖書館造價採用「同步招標」形式計算。立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會早前曾討論本港工程「又貴又慢」的問題。同是該委員會主席的陸頌雄關注「同步招標」或令立法會後續議價能力減弱，認為政府通報招標時亦要保留彈性，直言若財委會要反對民生工程會「很難交代」，有時感覺像「含淚投票」。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑當時解釋，以往收集議員意見後，仍可以與投標者磋商增減微調項目內容。記者林隆輝