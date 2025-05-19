受害者無私分享 冀療愈同路人創傷 成長路飽受辱罵 下決心做好媽媽

LuLi

【本報訊】不少人曾經歷悲慘童年，賽馬會推出跨步彩虹計劃，為童年曾經歷創傷的受害者進行療愈工作。LuLi為計劃的「同行者Buddy」，她自幼童時開始經歷嚴重的身體、言語及精神上的暴力，當年亦曾在作文中提及家庭遭遇並向老師求助，升中後更曾向學校社工求助不果，曾獨自地在窗邊考慮一躍而下，然而當天留下了生命，卻換來的是更多的侮辱、謾罵和情緒勒索。

參與馬會跨步彩虹計劃 這樣的生活，直到LuLi結婚仍沒有停止，及後孩子出生意識到對孩子造成影響，於是決心要做好媽媽的角色，努力不讓自己複製傷害在孩子身上，才開始面對自己的內心，學習做個好媽媽。透過參加賽馬會跨步彩虹計劃，LuLi與同路人一起回看原生家庭，重塑現在的自我，學會欣賞自己，重新探索愛自己的方式，希望透過分享令社會重視童年創傷的療愈工作，雖然傷口看不到，但影響深遠，需要從根源處理問題。

另一個案H先生，則是一名獨生子。他自幼被父母以言語及肢體暴力的方式對待，及後母親於其7歲時突然離世，當時他已學懂「要為自己強起來」，其後搬到祖父母家中，由於沒有傾訴對象、情緒需要獨自一個承受，自小面對強烈空虛及孤獨的情緒，他以搗蛋的方式發洩出來。亦由於父親管教非常嚴厲、H不會作任何反駁，直到中四父親離世，暴力才結束。

H回想起童年，縱使他在充滿欺凌及各種暴力下生存，但「愛人的心」從來沒有改變過，他明白到不需要把缺失無限放大。反之，他希望用自身的經歷，去影響身邊正受困境的人，強調「這不是一件可恥的事」。H現在願意與同樣經歷童年家庭創傷的人一起經歷，成為他們的同行者。現時成為註冊社工的H，也盼望可以用生命影響生命的方式，幫助每一位服務使用者。