人口政策須規劃 勞動結構免斷層

香港人口老化，出生率下降，移民潮衝擊，勞動人口減少，對未來經濟發展影響極大。儘管港府近年致力搶人才，又對輸入外勞開綠燈，但因為欠缺完善規劃，不少人才只視香港為走出去的跳板，外勞被剝削的消息更是不絕於耳。有議員提出，港府應由高層級官員領導及規劃人口政策，訂立人口總量目標，達到人口呈高質量發展，可謂有的放矢。

立法會下月初舉行大會，有議員提出題為「設立最高層次的專責架構，規劃人口政策」的動議，要求港府最高層設架構領軍人口政策；另有議員提出修訂，要求訂立人口總量目標，冀增加高端人口。議員續指，本港人口政策基本上處於「有火頭就撲火、有水嚟就土掩」的處境，搶了一批人才回來，是否真正適合香港卻不大清楚；又因為人口老化，不同職業階層遲早出現嚴重人手短缺，促政府高層要及早應對。

港府也知道人口老化、出生人口不足、勞動力下降等問題困擾本港至深，長遠更會導致經濟無法向前發展。因此，近幾年不斷擴大各類搶人才政策、引入各類專才，同時高低技術行業皆允許輸入外勞，並以派發兩萬元現金作為鼓勵生育手段，總算花了心思應對。

然而，議員所說也是實情，就是港府這些措施都只予人「頭痛醫頭、腳痛醫腳」之感，沒有訂下實際數字和目標，自然也就不知道怎樣才算達標。例如香港人口要壯大到甚麼程度、引入多少人才始能解決勞動力不足等問題，統統欠缺細緻數據。甚至有調查指出，兩成專才來港後不工作，另有不少專才無法找到合適工作，大材小用，有志難伸。這些問題不解決，搶人才只會淪為「盲搶」，人才也不願長期留下作出貢獻。

過去的特區政府高官曾誇下海口，吹噓香港有條件增加至1,000萬人口。可惜吹皺了一池春水，依然未見有任何實質政策推動人口增長。反而生育率不斷下降，加上2019年後移民潮湧現，香港人口一度出現下跌。現屆政府上場後，的確作出不少努力，近年人口總數已見回升，但若然沒有高層級、有系統、有目標的規劃，人口數字升升跌跌，曇花一現，最終人口老化、勞動力不足等問題也是未有解決。

所謂人多好辦事，政府必須拿出魄力與決心，真正訂下指標和時間表，並由最高層官員領軍，有序地實現人口高質量增長。香港對不少人而言依然具有吸引力，特別是國際化的氛圍、金融中心的優勢、教育產業的競爭力、基建交通的便利等，對爭取高端人才落戶非常有利。與此同時，輸入外勞方面亦須檢討，除了無良中介剝削外勞時有所聞，不少僱主為了節省成本，根本沒有認真遵從本地勞工優先聘用的規定，結果愈來愈多本地工人被搶飯碗，成為社會不穩定之源。

當然，壯大人口不能一味靠外人，亦要想方設法從內部着手。現時的鼓勵生育措施顯然並未足夠，許多年輕家庭依然不願生育，如何對症下藥，在在考驗港府的智慧。