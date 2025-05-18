龍七公：完善破欠制度 加強刑事跟進

海皇粥店全線突然倒閉，受影響員工約100名。工會最近開了多場海皇粥店員工諮詢大會，估算員工申索金額超過800萬元，主要涉及4月份欠薪、遣散費、代通知金、強積金欠款等，而員工的欠薪很大機會要向破產欠薪保障基金（破欠基金）申請特惠款項。工會指出，近年不少企業倒閉事件，僱主都成了「老賴」，將員工的欠薪推給破欠基金找數。工會和筆者對這種做法十分不以為然，說到底是在濫用破欠制度。

為了對海皇粥店事件分析更客觀，筆者特別用人工智能（AI）問問看法。AI的結論是：「海皇粥店事件暴露了香港勞工制度在企業清盤責任、欠薪保障、外勞監管及基層權益等多方面的漏洞。政府需從制度設計、執法力度及社會支援三方面同步改革，才能真正實現『勞有所得』與『優先保障本地就業』的目標。」嗱！筆者和工會長期以來的批評，明顯不是我們有甚麼偏見！

AI指出，需要「強化企業清盤責任與透明度」。雖然海皇粥店的管理層聲稱已動用私人資金填補虧損，但員工仍被拖欠薪資，顯示企業財務透明度不足。AI建議可以對突發性倒閉的高風險行業，要求定期提交財務報告，並建立預警機制，防止突發性倒閉。筆者認為，客觀上，香港現時在財務報告和報稅的方式及制度，都未必能配合到這個建議，但可以是政府考慮的方向。

另一方面，AI提供了一個與筆者不謀而合的建議。AI指出，需要「追究企業高層個人責任」，認為現行法規未明確要求企業高層對欠薪承擔連帶責任。可參考其他地區制度，若企業惡意拖欠薪資，追究董事或實際控制人的民事甚至刑事責任。筆者要指出AI在這方面資訊有錯誤，因為拖欠工資乃刑事罪行：《僱傭條例》規定，僱主須在工資期屆滿後或僱傭合約終止後的7天內支付工資。如果僱主故意及無合理理由短付或遲付工資，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款35萬元及監禁3年。此外，僱主亦須就欠薪支付利息；公司董事及有關負責人須負欠薪刑責。而僱主拖欠強積金供款屬刑事罪行，最高可被判處罰款45萬元及監禁4年。

問題是，有關部門過往很少追究這類事件中僱主欠薪、欠供強積金的刑事責任。然而，若政府姑息這種行為，恐怕破欠基金將難以持續，最終只能以政府注資和提高商業登記費中破欠基金徵費來處理，也就是由納稅人和其他良好僱主去埋單。

不容姑息 防止濫用 破欠制度是保障僱員的制度，不是保障惡意欠薪老闆的制度。破產欠薪保障機制固然有其他需要優化的地方，但筆者認為，政府只要加強對現時法律的執法，對惡意欠薪、企圖以破欠基金替他們找數的老闆，對其欠薪、欠供強積金作刑事調查，或許可以減少制度被濫用的問題。政府需要拿出「打得一拳開，免得百拳來」的態度，來維護破欠制度！