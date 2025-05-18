笑看天下：戲子總統如跛手太監

烏克蘭總統澤連斯基深明美國已站在俄羅斯一邊，自己亦冇籌碼可言，本應聽從美國所言，可是，西方國家如英國、法國、德國等，依然聲稱支持澤連斯基，也就難怪佢前日轉往阿爾巴尼亞，與英、法、德及波蘭4國領袖會面。據悉，英國首相施紀賢認為俄羅斯立場不可接受，已致電特朗普討論。

然而，特朗普正忙於和中東多國做生意，看來佢已放棄走向孤立的立場；之不過，侵侵對俄烏是否停火全不上心，是以在土耳其舉行的俄烏談判，只由土國官員協調，美國並無代表出席。澤連斯基聲稱普京沒有前往土國係害怕見到佢，真係笑死人冇命賠。普京不去係有感戲子總統未夠格同佢面對面談判，依家講到普京怕見佢，阿哥，唔通戲子總統當正自己係貓，而普京係老鼠？果然自卑到某個程度就會變自大！特朗普曾表示，若然佢同普京沒有參與談判，俄烏停火不會有進展。而普京若然答應和特朗普談判，則大局定矣！戲子總統一早已如跛手太監，無拳（權）無勢，講少句當幫忙啦唔該！