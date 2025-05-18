自成一家：現實主義與交易主義

特朗普第二次入主白宮，在斡旋以巴衝突和俄烏戰爭遲遲未有突破之際，近日突然宣布全面解除對敍利亞長達45年的經濟制裁，大出許多人意料之外。但不管怎樣，美國多年來的制裁，導致敍利亞被排除於全球金融體系之外，經濟瀕臨崩潰。這次解除制裁後，敍國將有望吸引國際投資，逐步重建基礎設施，為飽受多年戰爭折磨的國人帶來一絲希望。

當然，特朗普此舉不是出於菩薩心腸，而是要通過解除制裁以削弱俄羅斯、伊朗在敍國的影響力。敍利亞一向是伊朗「抵抗之弧」的關鍵環節，也是俄羅斯在中東的重要軍事支點。美國拉攏敍利亞新政權，就是要割裂伊朗與敍利亞的聯盟，並壓縮俄羅斯的戰略空間，重塑中東地區權力平衡。

諷刺的是，敍利亞過渡總統沙拉曾投身伊拉克對抗美軍，以及策動在敍利亞各地的自殺式炸彈攻擊，被美國列入恐怖分子名單。直到去年12月，華府還用1,000萬美元懸賞他的人頭。如今沙拉搖身一變，與特朗普會面共商大計，推動敍利亞重返國際舞台，反映政治一日都嫌長，也再次展現出特朗普政府「誰勝利，誰合法」的邏輯。

說白了，特朗普的外交特點就是現實主義與交易主義的結合。其決策的核心考量為經濟利益、戰略安全，所謂的多邊主義、人權價值觀等道德議題，僅是工具或籌碼，在有用的時候才選擇性拿出來，以便進行國內政治動員或者國際輿論施壓。沙拉領導的沙姆解放組織曾經與阿蓋德有關聯，美國現在竟然將其視為合作夥伴，可以說是背離了一直以來的反恐立場，但就符合特朗普以交易替代道德的思維。這項政策短期內或許有利美國利益，長遠而言卻將損害美國的國際道德權威。