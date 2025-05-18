橫眉冷看：國際排名是笑話

當代有各式各樣的排名榜，打着甚麼「國際權威機構」名堂，很多人便篤信不疑，以為事實就是如此。本月初，巴基斯坦和印度爆發空戰，在這場空中格鬥之前，根據美國軍事網媒「WDMMA」發布的世界空軍排名，依次為：第一，美國空軍；第二，美國海軍航空兵；第三，俄羅斯空軍；第四，美國陸軍航空兵；第五，美國海軍陸戰隊航空兵；第六，印度空軍；第七，中國解放軍航空兵。

中國空軍的排名竟然在印度之後，前者的總評分是63.8，後者是69.4。排名榜的頭5名，美國軍隊獨佔其四，總評分加起來，高達583.2。如果你相信這個評核結果，中美兩國的空軍實力，真是「蚊髀同牛髀」。

然而考諸現實，卻是完全不同。巴印兩國最新的空戰結果顯示，巴基斯坦只用上解放軍次等再次等的殲10CE戰機，已經完勝印度空軍，據說還擊落了對方6架戰機，更摧毀了印軍購自俄羅斯的S400防空系統。依照排名榜，中國空軍位居印度之後，但中方只消派徒弟出戰，就將對方這位大師傅打得一敗塗地。以此觀之，你認為這一類國際排名榜，還能有多大的公信力？

一場仗下來，勝就是勝，敗就是敗，因此在軍事指標、數據的排名上造假，很容易便會露餡。相對之下，甚麼幸福指數、社會開放程度、新聞自由度，這一類的排名榜，即使是長期偏頗與作偽，也未必容易被人察覺。依照國際上很多所謂權威機構的評核，中國內地和香港的幸福程度和自由度，都是長期偏低，可是如今看來，好些西方評核機構，就連空軍戰鬥力的排名，也是極不客觀。既是如此，其他類別的排名榜嘛，你應該一笑置之可也！