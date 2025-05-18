龍吟虎嘯：恨俄黨最喜談判無用

俄烏在土耳其伊斯坦布爾的談判果然屁也沒談成，雙方用「同意交換1,000名戰俘」的議題糊弄一下了事。說實在的，這件事最失望的是烏克蘭和歐洲的「恨俄黨」——德國、法國、英國、波蘭等。較早時，他們被普京和特朗普排斥在外，他們當然也恨特朗普，但不敢惹惱也惹不起美國，只能像棄婦般嘮嘮叨叨、以淚洗面。而特朗普毫無憐憫之心，冷漠以待，直到和普京打得火熱，對烏克蘭總統澤連斯基辣手摧花，一股腦兒拿走了烏克蘭礦產之後，特朗普才對恨俄黨有一些好臉色，他們立刻喜出望外，覺得自己又能在俄烏停火問題上說上話了，可以扮演角色了，猶如野狗見到被啃剩下的幾根骨頭撲過去也！他們以為自己又有了可以支持烏克蘭、威脅俄羅斯的力量。