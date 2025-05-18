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中年婦暈倒住所 返魂乏術

【本報訊】昨日凌晨零時許，一名姓鄧（52歲）女子，在藍田德田邨德樂樓住所暈倒，家人發現慌忙報案求助。救護員接報到場，事主昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實死亡。鄧女死因有待驗屍後確定。
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