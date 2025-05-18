雙體船故障 折返碼頭撞壆

【本報訊】昨日下午約3時半，上環信德中心港澳碼頭一艘噴射飛航雙體船，泊岸時意外撞及碼頭石壆，導致船頭損毀，幸好船上沒有人受傷。噴射飛航回應時表示，一艘原定下午2時半由香港往澳門之船隻（MK2005），在開出後約20分鐘後機件出現故障，需折返港澳碼頭。在船隻臨近泊岸時，由於動力不足，於3時12分與碼頭發生擦碰。船員隨即按程序通報相關部門，以及檢查船艙狀況。除船身頭部位置有輕微破損外，全船289名乘客及船員安全無恙。

在當局檢查核准後，船隻在公司拖船協助下約於4時27分泊岸。受影響的旅客亦獲迅速安排登上另一艘船隻繼續行程。公司就事故造成乘客的不便致歉，並已展開事故調查，以及配合有關政府所需的跟進工作。

小輪撼爆海濱公園玻璃 約半小時後，一艘天星小輪在灣仔碼頭靠岸時，意外撞爆碼頭旁邊的海濱公園玻璃，市民見狀報案求助。救援人員接報到場，證實一名姓王（62歲）男乘客頭暈，由救護車送院治療。經調查後，相信小輪泊岸時懷疑引擎失去動力撞向碼頭，事件列「船隻碰撞」處理。