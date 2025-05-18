洗錢1.2億涉58騙案 跨境犯罪12人落網

有活躍本地及內地跨境洗黑錢集團，去年中開始招攬內地人來港開設傀儡銀行戶口，並於旺角設立行動基地清洗黑錢。執法部門經深入調查後，上周四採取行動搗破該行動基地，在全港多區以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕12名男女，包括兩名集團骨幹、以及10名內地到港的傀儡戶口持有人。調查揭發集團已清洗1.18億元黑錢，當中1,000萬元屬於58宗騙案的部分騙款，被捕疑犯將被控以相關罪名。

執法部門鑑於去年本港錄得近9.5萬宗罪案，當中詐騙案約佔近五成，去年就詐騙案拘捕近一萬人，近七成三人士為傀儡戶口持有人。為打擊騙案和傀儡戶口洗黑錢活動，上周四執法部門展開代號「夜剿」拘捕行動，在全港的多個地點進行埋伏，發現兩名傀儡戶口持有人離開行動基地，然後分道揚鑣前往不同的銀行櫃員機提取現金，再前往一間虛擬貨幣找換店準備兌換虛擬貨幣。警員即時拘捕二人，當場檢獲約77萬元現金，相信行動已經成功阻止疑犯將犯罪得益進一步轉移。

警員隨即搜查行動基地和多個地點及拘捕多人，檢獲約105萬元現金、逾560張提款卡、多部手機、大量銀行文件和虛擬資產交易的紀錄。行動相信已搗破一個活躍於本地及內地涉及洗黑錢活動的跨境犯罪集團，拘捕9男3女共12人（20至41歲），包括兩名犯罪集團本地骨幹成員、及8男二女傀儡戶口持有人的內地人。調查顯示，該跨境洗黑錢集團透過逾550個本地銀行戶口及進行虛擬資產交易，清洗近1.18億元黑錢。其中約1,000萬元證實屬於58宗詐騙案的部分犯罪得益，而在該58宗案件中受害人總損失高達4,320萬元。

招內地人來港開傀儡戶口 調查亦發現，該洗黑錢集團自去年7月開始積極招攬內地人來港，租用旺角一個住宅單位作行動基地，並安排他們居於行動基地及協助開設戶口以收取詐騙得益。當有犯罪得益傳入戶口後，傀儡戶口持有人會用自己的戶口清洗黑錢，亦會按指示到銀行或提款機提取現金，部分人更加被安排使用其他不知名人士的提款卡去提款，再將現金帶到一些虛擬資產交易店，兌換虛擬貨幣進行清洗黑錢。所有疑犯將被落案起訴「串謀洗黑錢」罪名。