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撞欄剷石壆 司機蹤杳

私家車撞毀鐵欄剷上石壆。 私家車撞毀鐵欄剷上石壆。
私家車撞毀鐵欄剷上石壆。
【本報訊】一輛私家車於昨晨7時許，由深水埗連翔道左轉入欽州街西時，失控撞向路邊鐵欄，並且剷上石壆，導致車頭損毀，有途人見狀恐車內有人被困代為報案。警員接報到場，卻不見司機蹤影，相信對方已經自行離去，因此根據車輛登記資料聯絡車主，以便了解司機去向及意外經過。
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