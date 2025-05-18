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龍門陣
撞欄剷石壆 司機蹤杳
私家車撞毀鐵欄剷上石壆。
【本報訊】一輛私家車於昨晨7時許，由深水埗連翔道左轉入欽州街西時，失控撞向路邊鐵欄，並且剷上石壆，導致車頭損毀，有途人見狀恐車內有人被困代為報案。警員接報到場，卻不見司機蹤影，相信對方已經自行離去，因此根據車輛登記資料聯絡車主，以便了解司機去向及意外經過。
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