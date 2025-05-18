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闖路捱貨車撞 13歲仔受創
受傷少年倒臥地上。
【本報訊】上周五傍晚6時許，一輛貨車沿荃灣大河道往沙咀道方向行駛時，一名13歲少年突然跑出馬路，貨車懷疑收掣不及，將少年撞傷倒地，他頭部流血，四肢擦傷。救援人員接報到場，為少年進行初步包紮後，將其送往瑪嘉烈醫院作進一步治理。姓李（59歲）貨車司機事後在場協助調查意外原因。
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