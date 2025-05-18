毆妻襲警醫院打人 菲籍廚師還押候審

治理期間企圖逃走 求擔保外出官耍手 菲律賓籍男子早前因襲擊妻子，被控一項襲擊罪。他其後因身體不適被送往瑪麗醫院治理。留院期間，他涉嫌企圖逃走，期間襲擊一名男警及一名醫院女職員。菲律賓男子被當場制服。他被控合法羈押下逃走、襲警等3罪，案件昨日在觀塘裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，署理主任裁判官張志偉把案件押後至6月27日再訊，候訊期間被告須還押。

47歲菲律賓籍男被告陳璜山，持香港身份證，居於西環，控罪書上報稱任職廚師。控方申請押後案件，以便進一步調查，同時反對被告保釋。辯方不反對押後，但有保釋申請，並提出一系列條件供法庭考慮。申請保釋期間，被告情緒一度顯得激動，裁判官要求他冷靜，否則會暫時把案延後處理。

申保釋情緒一度激動 裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，最終拒絕被告擔保外出，下令被告還押懲教署看管。案件押後至6月27日再訊，屆時會轉往東區裁判法院處理。被告保留每8天覆核保釋的權利，將於5月23日被帶上法庭處理保釋覆核。

被告在本案中面對3罪，包括合法羈押下逃走、襲擊在正當執行職務的警務人員及普通襲擊。控罪指，被告於2025年5月15日，在薄扶林道102號瑪麗醫院主座3樓在香港警隊警務人員，即警員莊一倫的合法羈押下逃走；同日在瑪麗醫院主座襲擊郭頌詩；同日在瑪麗醫院主座3樓襲擊在正當執行職務的警務人員，即莊一倫。至於襲擊妻子一案，他被控一項襲擊致造成身體傷害罪，該案亦將於6月27日再提堂。

據早前相關報道提及，被告涉嫌企圖逃走期間，出手襲擊一名男警及醫院職員。他當場遭制服。受襲男警及醫院職員腳部受傷，在瑪麗醫院接受治理。案件編號：KTCC 918/2025