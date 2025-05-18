要聞港聞

警車碰撞 Tesla橫亘路中

警車與Tesla電動車相撞。 警車與Tesla電動車相撞。
警車與Tesla電動車相撞。
【本報訊】昨日傍晚6時許，一輛警車與一輛Tesla電動車沿東頭村道往九龍城方向行駛，至近黃大仙下邨龍豐樓對開相撞。警車左車頭及電動車右車身損毀，電動車更打橫停在路中。兩車上俱無人受傷，意外原因有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者