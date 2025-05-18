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龍門陣
警車碰撞 Tesla橫亘路中
警車與Tesla電動車相撞。
【本報訊】昨日傍晚6時許，一輛警車與一輛Tesla電動車沿東頭村道往九龍城方向行駛，至近黃大仙下邨龍豐樓對開相撞。警車左車頭及電動車右車身損毀，電動車更打橫停在路中。兩車上俱無人受傷，意外原因有待進一步調查。
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