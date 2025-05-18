兩車快線狂飆 觀塘道大追捕

【本報訊】有網民於昨日上載一條執法部門車輛追逐兩輛私家車的「車Cam」片，片長約7秒，據報事發在凌晨1時許，現場為觀塘道往九龍灣方向，片頭見兩輛私家車順序沿快線狂飆，尾隨有一輛亮起警示燈的執法部門車輛尾隨追截，剛巧鄰線車輛的車Cam拍下追截的緊張一刻。至於兩私家車最終是否被截獲，則未有詳情。