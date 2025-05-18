東呼即應：打白鴿轉甩車胎 道路千奇百怪

【本報訊】在馬路上經常有粗心大意的司機，跣胎、甩轆樣樣有。《東呼即應》近日發現網上有片段顯示，有車輛疑因天雨路滑，於迴旋處失控打了個白鴿轉，幸沒有撞上其他車輛。另有片段顯示，高速公路突然出現異物，原來是車胎。又有車Cam片顯示，前車車胎突然出現狀況，卻照樣堅持行車，最終「飛轆」收場。

有車Cam拍到天雨路滑，在一個迴旋處有車輛不知是否「太跣」，竟然打了一個「白鴿轉」，慶幸車流稀疏，即使涉事車輛自轉完、停下來，也沒波及其他車輛。另有短片顯示，有車主開着車輛駛上高速，突然前車一個扭歪，路上便出現一樣異物，原來是車胎。

堅持行車 飛轆收場 另一片段顯示，夜幕低垂，有車輛游走於五光十色的香港街道裏，看似解壓，但前車車胎突然出現狀況，卻照樣堅持行車，最終「飛轆」收場。片段可見，整個車轆在行車途中甩出來，幾乎可以肯定司機平日甚少進行檢查，遇着天雨路滑，「掟幾個白鴿轉」，再撞向牆，絕對不是夢。拜託所有駕駛人士，平日「上心啲」，不要出現「飛轆症」！