醫健：伶牙俐齒：2025愛牙潔齒日

由香港醫藥援助會及香港大學牙醫學院合辦的「愛牙潔齒日」活動，已經踏入10周年，期間在全港60多個地點舉辦口腔健康推廣活動，遍布全港，已為逾二萬名地區人士提供免費牙科服務，包括口腔檢查、治療及健康教育，並為有需要人士作跟進治療。在檢查中發現參加者普遍存在常見的口腔疾病，例如蛀牙和牙周病，這些牙患在不同人群中有着不同的問題和嚴重程度。活動為基層人士提供多元化的治療，除洗牙、補牙外，更包括後續的手術性脫牙、假牙、杜牙根等複雜牙科治療。

歷年來得到社會上各方的協助和大學的支持，牙科專業的服務團隊到訪不同場地及機構，包括公共屋邨、學校、社福機構、智障人士院舍等，為地區基層人士提供即場免費的牙科檢查、口腔健康教育，並於流動牙科車進行治療。

定期檢查 預防牙患 根據問卷調查，超過九成受訪者表示，活動提高了他們預防口腔疾病的意識。參加者獲得免費而且專業的牙科服務，活動令他們更了解自己的牙齒情況，以前認為牙痛才需要求醫，經過「愛牙潔齒日」後，令他們明白需要定期檢查牙齒及洗牙的重要性，預防口腔和牙齒情況變壞，導致要杜牙根或脫牙等不可逆轉的後果。

在往年的活動中，筆者曾有幸以嘉賓身份參加，與在場負責治療的牙科醫生和助護作專業交流，並親身了解市民對各種牙科治療的需求，從這些牙科公共衞生的社區活動中獲益良多。今年「愛牙潔齒日」將於5月24日（星期六）上午11：30至下午5：30舉行慶典活動，地點為深水埗西九龍中心1樓大堂，歡迎大家踴躍參加。

牙齒矯正科專科醫生邱家寶