公務員義工隊 服務時數增25%

【本報訊】目前政府不同政策局或部門已設立逾70個公務員義工隊。去年義工隊舉辦或參與了約2,040項義工服務，參與人數約23,500人次，義工服務時數超過11萬小時，較前年的義工服務項目及服務時數，分別增加400多項及22,400小時，增幅達25%。義工隊昨日亦到土瓜灣一間長者活動中心，輔助長者學習使用智能電話及流動應用程式，並一起互動體驗樂齡科技，將科技融入日常生活之中。

到活動中心 教長者用手機App 公務員事務局局長楊何蓓茵及數字政策專員黃志光與公務員義工隊昨到土瓜灣一間長者活動中心，參與「友智識」長者數碼共融計劃義工活動。「老友記」在義工們的協助下，學習透過「智方便」流動應用程式，了解一些實用資訊，例如天氣狀況、「防騙視伏器」的應用、急症室輪候時間等。

公務員義工又解答長者有關使用智能電話的疑問，透過各項遊戲，讓長者體驗數碼科技帶來好處，包括使用該中心為社區膝患人士研發的人工智能應用程式進行運動，並能因應身體情況調節運動強度和動作。楊何蓓茵鼓勵公務員以知識及技能，善用他們的豐富人生經驗，利用閒暇回饋社會，展現公務員關心社會、服務社群的精神。