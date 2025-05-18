學童尋短 團體推網上課程 辨識自殺危機

【本報訊】近年學童尋短悲劇不斷，喚起社會關注。香港大學賽馬會防止自殺研究中心報告指出，2013年以來，10至19歲青年自殺率急劇上升，在過去10年間升幅達2.8倍，其中2023年就有32宗在學學生自殺個案，而上周一（12日）亦有一名11歲女童自縊後不治。香港青年協會一份報告指出，近三成中學生曾考慮自殺或自殘。為應對學生自殺問題，撒瑪利亞會推出「自殺守門員網上課程」，並於昨日舉行啟動禮，讓學生、老師及公眾了解預防自殺的知識及技巧。

情境互動 鼓勵接受支援 「課程」涵蓋5個單元，包括教導學生如何從言談及行為間辨識自殺念頭，並支援有自殺念頭的同學，以及介紹社區支援服務等。課程中會通過一系列情境劇及互動內容，教導學生識別自殺危機及提供支援，並鼓勵他們與受困擾的同學展開心理健康對話。

「課程」顧問、香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄指，面對青年自殺個案上升，社會感到無比沉重，希望透過課程，讓更多人掌握識別受情緒困擾的青年的技巧，以及早提供支援。他指出，該「課程」可促進朋輩互相理解、關懷及溝通，鼓勵受困擾青年與同伴同行，並接受相關支援。而港大亦會與會方繼續就課程進行研究，冀讓其成為「以實證為本」的預防青年自殺策略之一。