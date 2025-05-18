的士車隊難請人 3支仍未試營運

【本報訊】港府籌備5個的士車隊須在今年7月底前投入運作，惟至今僅有兩支車隊以試行模式營運。兩支率先試行的車隊，現時共有約300輛的士提供服務。對於會否降低車隊的士數目門檻要求，運輸及物流局局長陳美寶昨認為，現時仍言之尚早。

陳美寶在電台節目表示，曾親身體驗預約的士車隊服務，司機有禮貌、有活力，比預期早10分鐘到達目的地，車內設有汽車監控系統、全球定位衞星系統及支付系統，體驗非常好，感覺「煥然一新」。

目標7月準時面世 陳亦透露，車隊正積極籌備，以求於7月的目標時間推出。各車隊負責人很想做好品牌，不是「濫竽充數」，惟因規模不一，添置新車、籌集的士牌照及招聘司機，都面臨不同問題。當局留意到車隊近日「各出奇謀」招聘，希望吸引接網約單的司機加入的士車隊。當局會與車隊密切溝通，亦會在試運期間收集乘客意見，期望於7月前改善服務，強調乘客體驗最為關鍵。

至於屆時車隊投入服務車輛數目若未達申請規模六成，會否考慮降低門檻。陳指出有關入場門檻是「傾出來」，亦符合市場情況，認為現時仍言之尚早。