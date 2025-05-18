打擊僱主欠供積金 附加費研分層遞增

去年發40萬通知書追討 25%兩周限期內找數 經濟環境轉差，各行各業湧現結業、解僱潮。強積金管理局（積金局）行政總監鄭恩賜昨日表示，近兩年僱主拖欠強積金供款的情況有所增加，該局去年共發出約40萬張欠供款及附加費的通知書，較前年發出約37萬張增約6%至7%，主要涉及飲食、建造及零售業。欠款個案中，約四分之一僱主會於兩周限期內「找數」，成功追回的欠供款項約1.9億元。他又指，積金局正研究將僱主延遲供款、劃一徵收的5%附加費，改為「分層遞增」附加費，提高僱主盡早繳款的動機，但改動涉及法律修訂。

多涉飲食建造零售業 鄭指出，近期較多飲食集團結業，令人誤以為拖欠供款情況突然增多，其實是一直以來都有小部分飲食業僱主有拖欠供款情況。事實上，絕大部分僱主都會按時交款，惟部分人有時可能因現金流問題而拖延，一旦情況好轉亦會繳交。

為提高追款效率，積金局正研究將延遲供款、劃一徵收的5%附加費，改為「分層遞增」附加費，以提高僱主盡早繳款的動機。例如拖欠約一個月就會有5%附加費，超過一個月就加至10%，至於兩至三個月或以上的附加費則仍待考慮。不過，是項改動需修訂法例，當局會待制訂建議後會提交立法會審議，通過後再由政府落實。

設「慣犯」名單訴諸法庭 鄭恩賜續指，若僱主遲遲未能交款，當局最終會透過法律途徑追討，至於拖多久才需訴諸法庭，當局會視乎僱主是否存心拖欠，現時約有5%個案要訴諸法庭。他指，該局設有「慣犯」名單，對一些存心拖欠的「慣犯」，不會多等，直接透過法庭以民事訴訟追討。

近期先後有公司被揭欠供強積金，包括本地連鎖卡拉OK公司「RedMR」沒有為約70名員工繳交去年2月至10月的強積金供款及附加費，涉及金額約113萬元。日前結業的海皇粥店，截至本月8日仍未為約130名員工繳交去年12月的附加費及今年1月至3月的強積金供款及附加費，涉及金額約57萬元。