酷熱警告又駕到 8區域昨逾33℃

今續高溫 多飲水防中暑埋身 有一股偏南氣流影響廣東沿岸，本港昨日氣溫急升，天文台在昨午1時30分發出酷熱天氣警告，多區均錄得較高溫度，據分區氣溫顯示，市區最高氣溫達攝氏32.7度，全港共有8個區域的最高氣溫超過攝氏33度或以上，上水區更高見攝氏34.6度，為全港最熱。天文台預測，今日本港仍然炎熱，市區最高氣溫約攝氏31度，新界再高一兩度。

天文台指，偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。昨早本港氣溫已節節上升，至下午1時半，天文台發出酷熱天氣警告，指長者、孕婦、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，應多飲水適時休息，採取防暑措施。

本周平均最高氣溫逾30℃ 展望今日天氣，天文台預測今日初時局部地區有雷暴，最低氣溫約攝氏27度，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約攝氏31度。高空擾動會在本周中期為華南帶來驟雨及雷暴，而一道低壓槽會在本周後期在華中形成，及在本周末期間靠近華南沿岸。預隨後數日本港有幾陣驟雨，短暫時間有陽光及炎熱。

九天天氣預報顯示，本周香港平均最高氣溫將維持攝氏31至32度，最低氣溫約為攝氏26度，濕度約介乎70%至95%，降雨率低至中低。下周日及周一（25日及26日）可能會有幾陣驟雨，局部地區有機會出現雷暴，氣溫亦預計會降低一至兩度。

澳門氣象局昨日昨午3時15分的監測數據顯示，澳門昨日氣溫較本港低一至兩度，各區氣溫接近攝氏30至31度。