高血壓隱形殺手 籲每兩年量度一次

【本報訊】高血壓與多種疾病息息相關。為響應「世界高血壓日」，衞生署昨日呼籲市民關注及定期量度自己的血壓水平，以減少患上高血壓的風險。高血壓可引致嚴重健康問題，例如中風、心臟病、腎衰竭，甚至死亡。在2023年本港高血壓性心臟病及高血壓性腎病的死亡個案，分別有1,097宗及46宗，另外有12宗死亡個案涉及此兩種病共同引起。衞生署建議，18歲或以上的健康成年人，應每兩年最少量度血壓一次，而個別高風險人士可能需要量度得更頻密。

防護中心總監徐樂堅提醒，高血壓患者不一定會出現症狀及嚴重不適，令不少人未能及時發現。衞生署進行的2020至22年度人口健康調查顯示，本港15至84歲非住院人口中，有29.5%患有高血壓，當中逾四成人原先並未發現。

港人食鹽量超世衞建議168% 徐樂堅引述2020至22年度人口健康調查結果，指出本港15至84歲人口平均每日進食的鹽分達8.4克，是世界衞生組織建議的每日食鹽總攝入量（少於5克，即約一平茶匙）的168%。他提醒，攝取愈多鹽分，患上高血壓的風險亦愈高。

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