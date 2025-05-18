藥膳湯水改善糖尿 健脾祛濕護腎

【本報訊】香港每10個人就有一位糖尿病患者，而且發病率持續有上升及年輕化的趨勢。如果糖尿病控制不良，則容易誘發併發症，糖尿病腎病是糖尿病常見的併發症之一，可導致尿毒症、腎衰竭等致命疾病。有中醫師指要防治糖尿病腎病，糖尿病患者需注意控制血糖，監測血壓、血脂，養成良好生活習慣；飲用藥膳湯水，亦有助健脾祛濕。

62歲的陳先生患糖尿病9年，自服用降糖藥以來，近年甚少血糖監測。多年來工作忙碌，應酬較頻繁，作息不規律，甚少做運動，屬腹型肥胖，已經盡量少煙少酒。近年工作與應酬均已減少，反而容易疲倦，腰痠乏力，時覺眼矇，腹脹，大便不暢，小便頻數，偶見小便渾濁泡沫。經體檢後，被診斷為糖尿上眼、蛋白尿、糖尿病腎病。醫生調整藥物並囑陳先生必須調整不良生活習慣，以免病情惡化。

冬瓜皮土茯苓茶紓疲倦乏力 基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務指出，糖尿病腎病往往早期難以被發現，故此，要防治糖尿病腎病，糖尿病患者除了要控制血糖，監測血壓、血脂，肥胖者則應減輕體重，養成良好的生活習慣，時常保持開朗心情，適當運動，定時體檢監測有助於預防糖尿病腎病以及其他併發症的出現，配合適切治療有助延緩病情發展。

中醫師亦推介藥膳湯水「冬瓜皮土茯苓茶」，有健脾祛濕功效，一周一次，作為茶飲，有助改善糖尿病和腎病的脾腎氣虛兼有濕濁的症狀，例如疲倦乏力、腹脹水腫、大便偏溏、小便量少、舌淡苔白膩。