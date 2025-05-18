抗體跌病毒變種 社區新冠處高峰

併發多系統發炎襲病童 發燒出疹舌腫 衞生署衞生防護中心日前指本港的新冠病毒活躍程度已達相當高的水平。自3月中起，社區內的新冠病毒感染風險不斷上升，呼吸道樣本病毒比率由3月中只有大約1.7%，升至前一周的11.4%，屬去年4月以來最高水平，且過去3周已經錄得有32宗院舍爆發個案，177人受影響。有專家昨指，新一輪的新冠高峰出現的原因複雜，估計可能與病毒株出現變種有關。但他亦指，現時的新冠病毒已屬於「風土病」，將會與社會共存，而目前的新冠死亡及重症個案亦比以往的高峰少，反映感染病毒的嚴重程度有所減低。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目指出，今年3月中起，地區監測結果顯示，帶有新冠帶毒的樣本有70%屬KP.3病毒株，反映KP.3是目前的本地流行病毒株，而非以往的JN.1。由於去年10月至今年3月期間，社區內的傳播率維持低下，市民未有接觸到新冠病毒，或者曾感染但未有嚴重徵狀，令整體社區的抗體下跌，故令3月中後期病毒有機會於社區廣泛傳播。

劉宇隆提醒，長者及殘疾人士、嚴重長期病患者等抵抗力較弱，需要多加提防，應接種新冠疫苗加強劑，並加強個人及環境衞生，考慮在人多擠迫地方，例如公共交通工具等戴口罩，清潔雙手，並加強屋內通風。

痊愈童或現「長新冠」 認知思考變弱 港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指出，近期感染新冠的兒童人數有所上升，入院的病童中，大部分人未有接種初始劑次疫苗。目前高峰期共錄5宗兒童新冠重症個案，惟他相信實際情況或更嚴重。由於兒童抵抗力較低，亦未曾接觸新冠病毒，一旦感染，就算其健康狀況良好，日後亦有可能引致重症，例如嘶哮症及嚴重肺炎等。另外，約一成兒童痊愈後出現「長新冠」情況，例如味覺及嗅覺受損、認知及思考能力變弱等，病徵約持續半年至一年，更有機會要一至兩年才能完全康復。

關續指，過去兩個月亦發現約5至6宗兒童的感染新冠後，併發「多系統發炎」而需要入住深切治療部，甚至可導致死亡。他指出，出現「多系統發炎」的兒童，感染完新冠，康復後兩至6個星期會持續發高燒，亦可能會出紅疹、眼膜變紅、嘴唇變紅、舌頭腫脹等，患者體內的器官，例如肝臟、心臟亦可能出現發炎，甚至心臟的冠狀動脈出現膨脹等。他提醒，疫苗有助減低出現相關重症及後遺症的風險，呼籲家長及早帶子女打針。