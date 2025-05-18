洪水橋/厦村綠色集運 首階段冀明年招標

【本報訊】土木工程拓展署表示，為配合洪水橋/厦村和元朗南新發展區不同階段發展的交通及運輸需求，會分階段推展智慧綠色集體運輸系統，第一階段由泥圍至新發展區內的物流、企業和科技區的部分，長約4.5公里，擬設7個車站，目標於明年完成招標，2027年批出合約，最快2031年或之前完成。

共設3條路線 可連接屯馬綫 土拓署昨在社交平台指，洪水橋/厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統全長約16公里，設有3條路線，包括往來泥圍和頌富的1號線、流浮山和屯馬綫天水圍站的2號線，以及元朗南新發展區和屯馬綫天水圍站的3號線，貫通洪水橋/厦村和元朗南兩個新發展區，並連接屯馬綫和輕鐵網絡，以及公共運輸交匯處，為區內大約30萬居住人口及約16萬就業人口，提供更便捷的接駁交通服務。

其中，1號線長約6公里，擬設10個車站。為配合洪水橋/厦村新發展區的第二期發展，該署計劃分階段推展，第一階段、即1號線由泥圍至新發展區內的物流、企業和科技區的部分，長約4.5公里及擬設7個車站。當局爭取明年分別就相關道路建造工程及系統的採購和營運合約進行招標，預期於2027年批出這兩個合約，以期於2031年或之前完成相關道路工程。