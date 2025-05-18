樹幹運堆填未回收 Y‧PARK惹亂棄疑竇

環團憂浪費 當局稱因混雜質沒違規 香港平均每日產生180公噸園林廢物，現時主要由環保署轄下的園林廢物回收中心Y‧PARK[林‧區]負責回收。本報接獲多條無人機航拍片段，其中一條見到Y‧PARK[林‧區]有夾斗車將大量樹幹等木頭運往堆填區，被質疑沒有真正環保回收。環保署解釋，片段中被棄置的園林廢物混雜雜質而未能接收，強調沒發現違規。環保團體則指，片段中「明眼人」都見到不少粗樹幹、幼樹幹被棄，質疑為何全部拒收，認為若所訂的標準過高，未必符合公眾期望，倡公開更多數據釋疑。

園林廢物 日均產生180公噸 每日產生的180公噸樹幹、樹枝、樹葉等園林廢物，主要來自建築工程及植物保養的清理工作。據最新廢物統計數字顯示，大多數都被棄置到堆填區，回收率僅約11%。環保署自2021年成立園林廢物處理設施Y‧PARK[林‧區]，收集園林廢物再篩選、分類和處理，轉化成經處理的原木、木碎及木糠不同再生產品，減少園林廢物棄置量。

不過，本報取得多條航拍及車Cam片段，其中一條在上月23日拍攝的片段見到Y‧PARK內有黃色的夾斗車將園林廢物運走，並前往新界西堆填區棄置。放大畫面看，不難發現車上有至少10支粗樹幹。司機傾倒夾斗車內的園林廢物時，會稍見到塵土飛揚，及後更能見到除了粗樹幹，亦有較幼身的樹幹、樹枝等園林廢物。其他片段則影到另一夾斗車在Y‧PARK夾走小量連樹葉的樹幹，車輛其後亦駛至堆填區。

本報記者上周三（14日）下午亦航拍直擊，見到園內堆放的木材較片段多，有夾斗車夾起樹幹後，一直未有動靜。約半小時後才傾倒在木頭存放處，並吉車離開園區。消息人士指，過去一個月多次在不同時段放無人機拍攝，其中至少3次見到夾斗車裝滿木頭前往堆填區。而本報拍攝當日園區的動靜「一反常態」，存放的木頭量亦多於過去視察。

環保署表示，翻查上月23日片段的黃色夾斗車的車牌號碼，發現其並非Y‧PARK承辦商車輛，又指當日車輛曾運送園林廢物到Y‧PARK，但承辦商發現車上混雜大量雜物和廢物而未能接收。車輛其後轉往堆填區棄置，強調沒有發現有任何違規情況。

署方續指，並非所有園林廢物都適合循環再造，例如含沙石、金屬等雜質，或受感染、蟲蛀木材、樹樁、純嫩枝葉等。而合約訂明承辦商服務費是按實際再生產品計算，並須自行負擔不可回收廢物之堆填費用，防止承辦商把適合循環再造的園林廢物送去堆填區。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑看到相關片段，即指「啲木材都好大舊」，認為常理下即使車上混有其他廢物，也毋須將車上所有木頭都堆填，擔心會削弱公眾對回收的信心。他希望署方公開Y‧PARK產能等的數據，以及公開更多日常運作情況，釋除疑慮。

恐削市民信心 倡公開數據 綠領行動總幹事何漢威亦說，在片段中見到很大的樹幹，「明眼人睇到成條樹幹喺度都唔知有咩雜質」，除非樹木內有蟲蛀。他認為環保署花很多資源在樹木回收，不妨引入技術協助減少園林廢物上的小量雜質，真正推動減廢，若資源已花，但可回收的木轉頭去了堆填區，恐打擊社會對政府減廢回收的決心。