發展市場 港可做超級聯繫人 助內企「國際化轉身」

【本報訊】政府代表團近日訪問卡塔爾及科威特，隨團的議員昨日表示，當地主權基金有興趣投資內地創科企業，他們希望有關公司已有一定國際化，但內地企業發展國際市場時「水土不服」，認為香港可以幫助這些公司「國際化轉身」，發揮超級聯繫人、超級增值人角色。

生產力局主席兼議員陳祖恒在電台節目表示，今次隨團的除了香港企業，亦有內地企業，包括初創公司，中東的主權基金規模龐大，尤其對創新科技投資感興趣，而內地在人工智能場景應用發展良好，中東行隨團有相關行業代表。他指出，中東投資者希望相關合作科企有一定國際化，中東國家正積極推動經濟多元化，尤其重視綠色金融及創科發展，而香港可協助內地企業，避免「水土不服」。

對於卡塔爾和阿聯酋給予特區護照持有人30日入境免簽安排，陳祖恒指，免簽安排方便香港商家到當地拓展業務，增加「傾生意」成功率，又指當地除了送出免簽的「禮物」，更安排特首團入住皇宮，反映當地政府十分看重香港。

另一名隨團的議員吳傑莊則指，香港有文化、語言上的優勢，人脈較強，可以發揮內聯外通，聯同內地企業將市場做大。他說中東的基金規模大，如香港「單打獨鬥」，對方未必看得上，結合內地，促成投資的機會更大。

中東律師有意來港註冊 律師會會長湯文龍表示，很多投資都需要法律專業服務，香港司法獨立，有完善法律制度，可為企業提供便利及增值。目前香港律師考試後，可於大灣區內地9個城市執業，了解內地法律，可以為海外企業做超級增值人、國際聯繫人。他又說，香港目前有近1,600名註冊海外律師，暫未包括來自中東的律師，今次訪問後，不少當地律師表示有意來港註冊。