勞動力結構大變改 訂人口目標救未來

少子老齡化挑戰 議員倡部署調研 本港經濟復甦無力，少子化、移民潮及人口老化又帶來新衝擊。立法會下月4日舉行大會，議員盧偉國就人口政策提出「設立最高層次的專責架構，規劃人口政策」的動議，促請港府設最高層專責架構領軍人口政策，應對令人憂慮的人口問題。有議員則提出修訂，要求政府制訂本港人口總量目標，以推動短、中、長期的人口政策。據了解，議會中人對過去幾年香港人口政策陷於「有火頭就撲火、有水嚟就土掩」的困境感憂慮，認為當局是時候「停一停、諗一諗」。

2046年65歲以上佔人口近4成 政府對於未來人口和人力推算的研究指出，2024年底本港人口有753萬，惟推算2046年香港人口亦僅有819萬人，65歲及以上的長者在2046年會增加至佔人口的36%。相關估算與當局期許本港發展成為千萬人口大都會的構思相去更遠。

立法會6月4日大會上，盧偉國將提動議，議案指，本港正面對出生率持續偏低、人口持續高齡化、勞動人口參與率逐步下降等挑戰，不同行業及不同職業階層將出現嚴重的人手短缺，促政府設立專責規劃人口政策的最高層次架構。他在去年已提出有關要求，認為本港需設立很高層次的督導、很高層次的藍圖，避免人口政策在小問題和枝節問題上兜兜轉轉。

短中長期政策 助高質量發展 多名議員跟進動議，議員梁毓偉提出修訂，指人口發展不僅關乎民族復興，亦與香港長期繁榮穩定息息相關，要求政府在設高層次架構外，應「就香港人口發展作持續性、針對性的調研和部署、訂立人口總量目標」，並就不同的經濟領域和各項公共服務的需求進行全面規劃，這樣才能推動短、中、長期的人口政策，令香港人口呈高質量發展，提升城市的規模和活力。

提振生育 促針對性支援措施 勞工界亦關注人口政策議案，認為本港此前搶人才、推出多項計劃輸入外勞，但部分計劃已出現負作用，出現衝擊本地就業的情況，認為港府有必要進行檢討。

議員林琳則要求當局因應時下港人作出生育決定的顧慮，推出切實可行、更具針對性的支援措施，並推動發展輔助生育科技及服務，以促進人口長期均衡發展。