的士壟斷難永續 規範網約勿再拖

現已進入AI時代，各行各業都逐漸人工智能化，藉以取代人手。面對此情此景，當知世道沒有一成不變的道理，只有適者方能生存。此一道理同樣適用於的士業界。眾所周知，本港的士牌數量幾十年來如一日，形成根深柢固的利益集團，不少人藉炒牌致富，根本無心提升服務質素。直到網約車崛起，正面挑戰的士地位，危機殺埋身，業界終於不得不面對現實。

昨日有一批的士業界代表到政府請願，促政府加強打擊白牌車，保障車主權益；又指業界已向當局反映白牌車問題10多年，惟一直未獲正視，甚至拖延。運輸署則表示，將持續打擊非法白牌車，並會於今年內就規管網約車平台提出立法建議。事實上，這已不是的士業界第一次請願，近期已先後多次向政府反映困難，要求全面取締白牌車。有車主甚至形容業界已到了危急存亡之秋，多次提出罷駛抗議，只是因為不得民心而作罷。

誠然，法例規定只有持牌的士，以及持有出租車許可證的車輛，方能合法取酬載客，Uber等網約車絕大部分為非法。然而，網約車之所以有可乘之機，很大程度源於的士業界不思進取，服務質素泥沙俱下。君不見，「黑的」劏客時有所聞，司機濫收車資、兜路、不願找續、不禮貌待客等投訴層出不窮，不少人一提起搭的士，經驗總是不愉快。

的士業界自恃政府不增加牌照數量、長期維持約1.8萬個而壟斷市場；部分司機亦以自僱身份為由，認為有權「揀客」、服務態度惡劣，以致強調優質服務、收費透明的網約車一出，即獲得乘客用腳投票。立法會早前披露的數據顯示，過去10年，的士載客量大幅下降近三成；另有的士車主指出，近期酒店、機場等熱門載客地點，白牌車載客量達到的士的4倍。如果說這是業界「求仁得仁」的結果，雖不中亦不遠。

當然，造成今日困局，亦跟港府放任自流、不願觸碰利益集團的奶酪有關。市民要求全面開放網約車市場之聲此起彼伏，偏偏港府對此拖得就拖，結果白牌車愈做愈旺，的士業界的利益卻得不到絲毫保障。隨着有更多網約車平台進入本港市場，當中包括內地大集團，港府繼續把頭埋在沙堆，根本不足以應付各方需求。更須指出，港府早前向5支標榜優質服務的網約的士車隊，發出有條件暫准通知，但目前只有兩支車隊約300架的士以「試行模式」營運，跟原定7月共有3,500架的士投入運作的目標相距極遠。反映不是大家不給予機會，而是業界本身也存在種種局限。

由此可見，永續的士業界利益不切實際，港府及業界始終需要面對現實，開放網約車市場，盡快立法將之規範化方是上策。內地連無人駕駛網約的士都逐漸投入運作，香港還在故步自封，只會進一步落後於潮流大勢。與其千方百計禁止市場開放，倒不如想方設法提升服務質素，迎合消費者需求，將不合時宜的一套摒棄。