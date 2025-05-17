龍七公：印巴空戰驚世 中國軍機贏晒

最近軍事圈熱爆了，巴基斯坦和印度兩個擁核國家5月初狠打了一場，雙方派出逾百架飛機打空戰，結果巴國憑購自中國的殲10C出口款戰機，及射程達200公里的導彈完勝印度，據說最少射下5架印度擁有的俄、法先進戰機。這次被喻為二戰後最大規模的空戰，意想不到的結果是成了中國軍武亮瞎世界眼睛的一役。

這次空戰源於印巴宿怨、起於雙方爭議地帶喀什米爾早前發生的一宗20多人死亡事件。對於印巴火併，世界聚焦的不是誰勝誰負，而是展示了現代空戰打法，與4代戰機、電戰機與電子偵察機的聯合作戰。最為人津津樂道的還是印巴空戰背後的武器。

戰鬥機本就是少數軍武俱樂部成員才能生產的武器，這次空戰除了美國飛機外，幾乎集齊軍力最強的幾國武器，包括俄製米格29、蘇-30SM及法製陣風四代半戰機。結果中國售予巴國、在中國空軍僅屬三四線戰機的殲10C外銷款，卻在空戰中大出風頭，一舉打下俄製、法製戰機，還有數十架據說由以色列生產、賣予印度的無人機。總之，印度輸得慘不忍睹；而巴基斯坦之勝，卻成為中國戰機最強而有力的軍備廣告。

估計事發前，誰也不會相信中國的三四線戰機竟能把法製、俄製久負盛名的戰機打得落花流水；而大耗財力集齊美、俄、法、以戰機及無人機的印度，卻在自詡軍力強盛多年後，輸得可憐兮兮。印度空軍如今機不飛、彈不打，莫迪政府遭受的民意反彈大了，偏偏還要舉行10日慶祝活動。

價廉物美 打擊力強 過去20年，中國在軍事武器取得不少突破，從戰機、軍艦到導彈，解放軍曾公布一個又一個新戰機，但數據終究不是實戰，國際上對中國的突飛猛進依然充滿質疑。直至這次印巴交戰，中國軍機、導彈等的全方位技術與能力，一舉肅清心懷不軌者的偏見。讓人驚訝的是中國軍機的造價，殲10C外銷款據說每架價值約4千萬至6千萬美元，視乎配備的電子偵察及衞星系統。再看法國陣風戰機，售價高達2.8億美元，俄製米格29也在數千萬至一億美元之間，幾款戰機的售價都差天共地，但中國戰機價廉物美、打擊力強悍，估計不少國家看了這場空戰，要重新審視購武訂單了。

這次大出風頭的中國戰機，據說贏在電子作戰與雷達遠程操控上，中國戰機與導彈系統配合空中預警機的電子數據，快捷及精準的遠程攻擊，直接嚇壞大批國際軍事專家。美國專家更認為，中國戰機表現打破區內軍事平衡，擔心未來不可控了。

壓倒性戰況傳來後，交戰雙方至今都避談戰果，法國、俄羅斯和以色列的賽後檢討或賽中檢討已極速展開，但除了殲10廠家成都飛機公司的股票狂漲一下外，中國軍方至今也沒多言，低調有時候才是真正的實力。