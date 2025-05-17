笑看天下：一切在普京掌控中

俄烏試圖在土耳其重啟停火談判的形勢急轉直下，在俄羅斯總統普京確定不出席談判下，原定周四開始的談判，推遲至周五才舉行，過程可謂一波三折。烏克蘭總統澤連斯基批評俄方派出「假」代表團，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃隨即炮轟澤氏係「小丑」，澤連斯基遂宣布他和一眾高層都不會出席談判，改派低一級別代表團。澤連斯基強調派出代表團，是出於對美國總統特朗普、土耳其總統埃爾多安及代表團的尊重，並希望邁出緩和局勢、結束戰爭的第一步。

俄羅斯代表團團長兼總統助理梅津斯基強調，該代表團是按普京指示參加會談，完全有權進行談判。美國國務卿魯比奧周四批評，俄方代表團的級別反映談判不太可能取得有意義進展，但仍期盼俄方宣布同意停火。看官，俄烏未談判已出現眾聲喧嘩，予人感覺根本毫無誠意，只得一個「亂」字！何況俄烏代表在土耳其展開和平會談之際，兩軍過去一天繼續在戰場前線交火。烏克蘭武統部隊總參謀通報，周三與俄軍發生128場戰鬥衝突。由此推算，俄烏雙方根本無心停戰。事實上，普京最近與中方建立「空前友好的關係」，又獲北韓領袖金正恩出兵支援，底氣十足，不想停戰可以理解。

美媒亦分析，指普京提出和烏克蘭會談只是「做戲」，目的是保持與特朗普的關係，而非真心想和談。美方近期軟硬兼施，但普京全無停火意願，這令特朗普很不爽。特朗普是性急之人，原以為「上任24小時內可以擺平俄烏戰事」，豈料拖到上任逾百日，仍然毫無寸進。侵侵近日飛赴中東大做生意，對俄烏之事恐怕更不放心上。戲子總統澤連斯基未來應更孤立無援，普京對烏克蘭將更得其所哉！一切盡在其掌控中，果然高手。