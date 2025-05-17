冰鑑春秋：台海和戰的關鍵時刻

賴清德上台即將屆滿一年，這一年中，無論內政外交，幾乎看不出賴政府有何建樹。反倒就是專注在一個「鬥」字之上，將全副心力都拿來對付在野黨。連最近雙北合辦世壯運，賴清德也找藉口不出席，雞腸鳥肚的心態更是被人一覽無遺。

在正常的民主體制下，身為雙少數的賴清德，理應放下身段，積極與在野黨溝通，藉此化解彼此的歧見，讓政策能夠順利推行。但賴清德卻反其道而行，至今既不願與在野黨主席會面，也不願舉辦國是論壇，在立法院更是明白要求民進黨全力杯葛抗衡，用盡一切手段拖延立法，就算立法通過也利用覆議甚至釋憲來爭取不執行。顯然相較於台灣2,300萬人的前途與命運，賴清德更關心的是自己能否掌握所有權力。

在這樣的心態下，賴清德原本很可能會藉着520就職周年演講的機會，進一步刺激北京，令兩岸衝突升溫，由此將台灣民眾對大陸的仇恨與恐懼轉化為動能，繼續為大罷免添柴火。

但中美關稅談判的結果完全出乎賴清德的意料之外，等同一次戳破了賴清德「脫中入北」、「非紅供應鏈」與「民主大同盟」等謊言，而賴清德似乎也接收到警訊，在接受日本媒體訪問時，特別說出：「希望雙方能在尊嚴對等的基礎上進行合作交流，化對抗為對話、讓封鎖變交流。」想要釋出善意，但轉頭又忍不住大談起民主國家聯手對抗專制政權的老調，顯然自己都無法順利角色轉換。

但對美國來說，中美談判仍持續，此時最不希望就是台灣橫生枝節攪局，故必定已派人叮嚀賴清德不准跨過紅線，也會嚴格審核520的講稿。關鍵在於，賴清德會順從嗎？還是又脫稿暴走演出？或許台海和戰的關鍵時刻，就在他一念之間。