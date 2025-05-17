橫眉冷看：兩岸統一時機已到嗎

美國總統特朗普十萬火急，亟欲跟中國達成長久的貿易協議，日前他在一個公眾場合講得興起，不期然冒出一句，說中國開放市場，有助於「統一與和平」。所謂的統一，當然是指海峽兩岸，他此言一出，震驚整個華人社會，大家紛紛猜測，侵侵為爭取對華更好的商貿協議，是否願意以放棄守護台灣，作為交換條件。

對於上述問題，我可以肯定地告訴台獨分子，只要條件適合，美國的利益又能得到滿足，特朗普絕對樂見兩岸統一。侵侵與富商馬斯克分屬友好，兩人意氣相投，馬斯克便曾公開表明，他贊成以「一國兩制」統一台灣。特朗普礙於總統身份，未必方便把話挑明，但他也曾透露，台灣跟美國相隔了一個太平洋，兩岸一旦發生戰爭，要美軍遠去馳援，有點不切實際。因此，台灣在侵侵眼中，不過是用作跟北京談判的籌碼。只要對方出價合理，大可以沽之哉。

特朗普一向崇尚大國主義，他希望美國可以併吞加拿大、格陵蘭，心底裏也不反對俄羅斯在烏克蘭開疆拓土，而台灣本來就是中國的一部分，按理侵侵當然贊成兩岸重歸統一。面對關稅戰，特朗普對中國已近乎無牌可打，他深深明白，手上只剩最重要的王牌便是台灣。因此他選在此時，將這張牌子放在衣袋中，裝作不經意地露出一角，目的就是讓中方意會到箇中意思，也期望中方能盡快出價。

論國際形勢與軍事實力，目前都是中華人民共和國立國以來，統一台灣最有利的時機。不過，即使特朗普政府願意「賣台」，可是，現階段的統一過程當中，兩岸軍民可能仍然要流血。北京領導層素來愛好和平，他們會如何抉擇？我們不妨屏息以待。