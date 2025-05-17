筆下風雲：窮鬼移民 注定被棄

近日，移英港人的心情非常忐忑。英國首相施紀賢忽然發表移民白皮書，擬將移民獲得永久居留權的條件，從原本住滿5年增至10年。BNO簽證是否受影響，至今不清不楚。社交網Threads的移英港人隨即炸開了鍋，有的故作鎮定，揚言加到20年都不走；更多人是哭喪着臉，直斥一旦10+1落實，勢必將整個家庭所有計劃打亂。

當中最多人談論的是，一家大細若要多付5年IHS（英國醫療保健費），將會是不菲的開支。該項收費在去年大幅加價，由624英鎊加至1,035英鎊，而且要每年支付。此外，子女升讀大學的學費亦大不同，取得居留權後跟當地人看齊，否則會收取國際生收費。這對大多數移英家庭來說，絕對吃不消。

故作鎮定的一派，振振有詞指移民政策由各國政府制訂，沒有永恒不變的道理，移民前應要有心理準備。又批評若每人每年，連相等於一萬餘港元的IHS費用也拿不出，根本冇資格移民。

誠然，移民開支沉重，事前理應有全盤財務規劃。須知人生路不熟，外國搵工並不容易，若沒有一筆足夠多年生活的積蓄，真的不應輕言移民。偏偏移英港人大都是頭腦發熱之輩，對英國抱有不切實際的幻想，事前從無考慮清楚是否有足夠財力，變故驟來，即不知如何是好。

至今不少人仍然認為，英國對香港人有義務，應給予居留權。其實別說工黨，之前的保守黨一樣發表過不需要沒有經濟貢獻的移民，何況整個歐洲都向右轉，愈來愈排斥外來人口，英國不是唯一。

連支付IHS也牙痛咁聲，移英港人對英國來說算不算有經濟貢獻，不言而喻。全世界只會爭取高端人才，移英港人有朝一日被拋棄，絕對不足為奇。